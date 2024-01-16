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        Çay'da "Taş Cami" ibadete açıldı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi "Taş Cami" ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:20 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:23
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        Çay'da "Taş Cami" ibadete açıldı
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi "Taş Cami" ibadete açıldı.

        Çay Kaymakamı Emre Yeşilbaş, yaptığı açıklamada, Selçuklu dönemine ait III. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde yaptırılan 750 yıllık Taş Cami'de tarihi değerleri korumak amacıyla başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

        Caminin 3 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından tekrar ibadete açıldığını aktaran Yeşilbaş,"Tarihi eserlere sahip çıkarak medeniyet mirasını kuşaktan kuşağa aktarılmasına büyük çaba ve gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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