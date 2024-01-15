Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Maden mühendisliği öğrencileri maden ocağı modeli ile uygulamalı ders alıyor

        Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü öğrencilerine teorik derslerde aldıkları temel bilgilerin uygulamalı olarak verilebilmesi amacıyla yer altı maden ocağı modeli kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 15:03 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maden mühendisliği öğrencileri maden ocağı modeli ile uygulamalı ders alıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü öğrencilerine teorik derslerde aldıkları temel bilgilerin uygulamalı olarak verilebilmesi amacıyla yer altı maden ocağı modeli kuruldu.

        Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası giriş katına kurulan yer altı maden ocağında tahkimat, nakliye ve üretim makinesi bulunuyor.

        AKÜ Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Sedat Büyüksağiş, yer altı maden ocağı modeli için Aydın Linyit Madencilik AŞ firmasının gereken tüm cihaz ve ekipmanları hibe ettiğini söyledi.

        Ülkenin geleceğinin madenler olduğunu kaydeden Büyüksağiş, "Dolayısıyla bu madenlerin çıkartılması ve işletilmesinde mutlaka gençlerin de rol alması gerekiyor. Bunların yapılabilmesi için de özellikle ailelerin çocuklarını ve rehber öğretmenlerin de gençleri, maden mühendisliğine teşvik etmelerini istiyoruz." dedi.

        Yer altı madenciliğini öğretebilmek için öğrencilere maden ocağı modeli kurduklarını belirten Büyüksağiş, şunları kaydetti:

        "Maden mühendisliği eğitiminde zorunlu olarak yer altıyla ilgili teorik bilgileri zaten vermekteyiz. Ancak, özellikle pandemi zamanında gördük ki teorik olarak verilen derslerin uygulaması verilmediği zaman yeterli düzeyde yetkin maden mühendislerini yetiştirmek mümkün olmuyor. Biz bu noktadan hareketle, burada oluşturduğumuz örnek model üzerinden yer altı madenciliğine ilişkin olan teorik bilgilerin bire bir uygulamalarını öğrencilere vermeye çalışıyoruz. Öğrenciler, yer altına indiğinde veya staja gittiğinde, işe başladığında göreceği ortamı öncelikle derslerde görecekler. Yer altı koşullarını daha önceden öğrendikleri için işe ve işyerlerine adaptasyonları hızlandırmakta, iş sağlığı güvenliği ve üretim verimliliği konularında onlara oldukça büyük avantajlar sağlamaktadır."

        - "Asıl hedefimiz bu modelin daha da geliştirilmesidir"

        Büyüksağiş, teorik olarak derslerde verdikleri bilgilerin pratik uygulamalarını bu model üzerinde öğrencilere bizzat hissettirerek ve yaşatarak göstermek istediklerini kaydetti.

        Derslerde teorik olarak yer altı madenciliğinde üretim yöntemleri, tahkimat sistemleri ve nakliyat sistemleri gibi adımlarını verdiklerini vurgulayan Büyüksağiş, "Ancak bu model üzerinde ise o teorik bilgilerden hareketle, yerinde nasıl üretimin yapıldığı, çalışılan ortamının tahkimatlarla nasıl güvenli hale getirildiği, havalandırmalarının nasıl yapıldığını ve üretilen madenin nakliyat sistemleriyle nasıl ocaktan dışarıya çıkarıldığını bizzat yerinde gösteriyoruz. Bu yer altı ocak modeli bir başlangıç ve asıl hedefimiz bu modelin daha da geliştirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

        Büyüksağiş, modelin geliştirilebilmesi için şirketlerinden destek beklediklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Güler açıkladı! 77 terörist öldürüldü
        Bakan Güler açıkladı! 77 terörist öldürüldü
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        3 çocuğunun annesini 17 yerinden bıçakladı!
        3 çocuğunun annesini 17 yerinden bıçakladı!
        Ayasofya'ya giriş, yabancı turistlere 25 euro
        Ayasofya'ya giriş, yabancı turistlere 25 euro
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        3 yıl uğraş verdi! Vahşi hayvan haritası çizdi
        3 yıl uğraş verdi! Vahşi hayvan haritası çizdi
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Bakan Şimşek'ten bütçe değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten bütçe değerlendirmesi
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Yaralıyı bildirmeyen sağlıkçılara suç duyurusu!
        Yaralıyı bildirmeyen sağlıkçılara suç duyurusu!
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        ABD'de kutup soğukları sürüyor
        ABD'de kutup soğukları sürüyor
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Beşiktaş'tan Seteco için şok iddia!
        Beşiktaş'tan Seteco için şok iddia!
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        Kemerburgaz sahaları üç aya hazır!
        Kemerburgaz sahaları üç aya hazır!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Afyonkarahisar'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da termal otel rezervasyonlarında yarıyıl tatili bereketi
        Afyonkarahisar'da termal otel rezervasyonlarında yarıyıl tatili bereketi
        Afyonkarahisar'da beyaz eşya deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Afyonkarahisar'da beyaz eşya deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Afyonkarahisar'da 70'e yakın küçükbaş çalan çoban yakalandı
        Afyonkarahisar'da 70'e yakın küçükbaş çalan çoban yakalandı
        Otizmli Defne atletizmde başarı öyküsü yazmak için koşuyor
        Otizmli Defne atletizmde başarı öyküsü yazmak için koşuyor