Sandıklı'da şehitler için mevlit okutuldu
Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Okulunda, şehitler yad edildi.
Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Okulunda, şehitler yad edildi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, İlçe Müftüsü Ömer Ünal, öğrencilere "Şehitliğin Allah katındaki yeri ve önemi" konusunda ayet ve hadisler ışığında bilgi verdi.
Ünal'ın konuşması sonrası ilahiler ve mevlit okutuldu. Öğrenciler, aileleri ve öğretmenler tarafından dua edildi.
Program sonunda hayırsever bir vatandaş tarafından karşılanan lokma tatlısı öğrenciler, veliler ve öğretmenlere ikram edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.