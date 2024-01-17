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        Sandıklı'da şehitler için mevlit okutuldu

        Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Okulunda, şehitler yad edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:13 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:18
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        Sandıklı'da şehitler için mevlit okutuldu
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        Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Okulunda, şehitler yad edildi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, İlçe Müftüsü Ömer Ünal, öğrencilere "Şehitliğin Allah katındaki yeri ve önemi" konusunda ayet ve hadisler ışığında bilgi verdi.

        Ünal'ın konuşması sonrası ilahiler ve mevlit okutuldu. Öğrenciler, aileleri ve öğretmenler tarafından dua edildi.

        Program sonunda hayırsever bir vatandaş tarafından karşılanan lokma tatlısı öğrenciler, veliler ve öğretmenlere ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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