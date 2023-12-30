Afyonkarahisar'da kaçak alkol operasyonunda 2 kardeş yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kaçak alkol operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kardeş olan R.Ş. ve Y.Ş'nin işlettiği tekel bayisinde kaçak alkol satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

784 litre etil alkol, 1062 sahte alkol yapımında kullanılan kit ele geçirilen operasyonda, R.Ş. ve Y.Ş. gözaltına alındı.