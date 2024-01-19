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        Afyonkarahisar'da bir okulda karekodlu karne dağıtıldı

        Afyonkarahisar'da bir okulda öğrencilerin karnelerinde karekod uygulaması kullanıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 09:33 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:37
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        Afyonkarahisar'da bir okulda karekodlu karne dağıtıldı
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        Afyonkarahisar'da bir okulda öğrencilerin karnelerinde karekod uygulaması kullanıldı.

        Yaklaşık 140 bin öğrencinin karne sevinci yaşadığı kentteki, Kocatepe İlkokulu'nda öğrenciler karnelerini karekodlu aldı.

        Cep telefonuyla karnelerdeki karekodu okutan veli ve öğrenciler, Okul Müdürü Anıl Yuvka ile rehberlik servisinin tatil mesajıyla karşılaştı.

        Okula ait internet sitesinde açılan mesajda, öğrenci ve velilere yarıyıl tavsiyesinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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