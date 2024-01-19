Afyonkarahisar'da bir okulda karekodlu karne dağıtıldı

Afyonkarahisar'da bir okulda öğrencilerin karnelerinde karekod uygulaması kullanıldı.

Yaklaşık 140 bin öğrencinin karne sevinci yaşadığı kentteki, Kocatepe İlkokulu'nda öğrenciler karnelerini karekodlu aldı.

Cep telefonuyla karnelerdeki karekodu okutan veli ve öğrenciler, Okul Müdürü Anıl Yuvka ile rehberlik servisinin tatil mesajıyla karşılaştı.

Okula ait internet sitesinde açılan mesajda, öğrenci ve velilere yarıyıl tavsiyesinde bulunuldu.

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