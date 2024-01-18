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        Afyonkarahisar'da yurda giriş yasağı bulunan şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında yurda giriş yasağı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 16:32 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:32
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        Afyonkarahisar'da yurda giriş yasağı bulunan şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında yurda giriş yasağı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında genel güvenlik nedeniyle yurda giriş yasağı konulan yabancı uyruklu G.M. yakalandı.

        Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerinin yapılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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