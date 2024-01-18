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        Haberler Gündem Politika Turgut Altınok son dakika açıklandı: AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu - Güncel haberler

        AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok olduğunu resmen duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 16:06 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:30
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        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
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        AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören Belediye Başkanı olan Turgut Altınok'un adaylığını AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda resmen duyurdu.

        TURGUT ALTINOK KİMDİR?

        Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi ve Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi'nden 'Profesör' payesi aldı.

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        Siyasi hayatı 'Ülkü Ocakları'nda' başladı. 22 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, 24 yaşında MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi’nden sonra 27 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 1994 yerel seçimlerinde MHP’den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında yer aldığı AK Parti’den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019’da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Altınok evli ve dört çocuk babasıdır.

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