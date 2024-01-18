31 Mart'ta Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler seçimlerine kısa bir süre kala AK Parti'de belediye başkan adayları belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı belediye başkan adayları arasında Ankara ve İzmir öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 17'si büyükşehir 48 ilin belediye başkan adayını açıklıyor.

Toplantı daha önce 15 Ocak olarak duyurulmuştu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da yaptığı açıklamada 14 Ocak Pazar gününe alındığını açıklamıştı. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 9 askerin şehit olması nedeniyle toplantı ertelenmişti.

AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile birlikte 26 ilin adayı belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı resmen Murat Kurum oldu. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbulumuz muradına kavuşacak" diyerek "El ele, omuz omuza vererek İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Yerel seçim süreci hazırlıklarını sürdüren AK Parti Genel Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı başta olmak üzere 26 belediye başkan adayını İstanbul’da düzenlenen aday tanıtım toplantısı ile ilan etmişti.

17'Sİ BÜYÜKŞEHİR 48 İLİN ADAYI BELLİ OLUYOR

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde adaylar belli oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"7 Ocak'ta İstanbul'da 26 büyükşehir ve il belediye başkan adayımızı paylaştık. Bugün de büyükşehirlerimizin kalanlarını ve il belediye başkan adaylarımızı açıklıyoruz. Böylece Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan adayımızı ilan etmiş oluyoruz. İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanımını da yapacağız.

Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olan belediyeleri tekrar kazanma yanında muhalefetin elindeki şehirleri gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır. Milletimizin hep yanında olacak, kendini şehirlere adıyacak belediye başkan adaylarıyla seçimlere hazırlanıyoruz.

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SEÇİM BEYANNAMESİ 30 OCAK'TA

30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Niyetimiz 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıkları bitirerek tüm enerjimizi seçim kampanyamıza yöneltmektir.

Bundan 30 yıl önce 1994'te İstanbul'da başladığımız belediyeler vasıtasıyla halkımıza hizmet yolculuğumuzu 2024'te zirveye çıkarmak istiyoruz. Belediyelerdeki başarılaryıla iktidara yürüyen bir parti olarak rüştümüzü ilk ispat ettiğimiz yeri güçlü tutmak zorundayız.

Sandıkta bize verilen her oyun vebalini, yaptığımız görevlerde üzerimizde hissederek aşkla, kararlılıkla çalışarak farkımızı ortaya koyacağız.

Biz yüreğimizdeki muhabbetle, zihnimizdeki projelerle, alnımızdaki terle milletimizin kalbine girenlerden olduk. Her kim belediye başkanlığı, milletvekilliği dahil siyaset yoluyla gelinen makamlara bu gözle bakmıyorsa AK Parti onun için doğru bir kapı değildir. Milletimize karşı en küçük yamuğu olanın yeri AK Parti değildir.

Kuruluş aşamasında adını Erdemliler Hareketi olarak belirleyen bir kadro olarak başka türlü bir siyaset anlayışını tasvip edemeyiz. Bugüne kadar milletimizin karşısına hep bu şekilde çıktık. Belediyelerde 30 yıldır, hükümete 21 yıldır bu şekilde çalıştık.

Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla bu şekilde kazandık. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı'nın ilk mahalli idareler seçiminde belediyeleri yönetme sorumluluğunu üstleneceğiz.