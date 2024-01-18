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        Afyonkarahisar'da bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı

        Afyonkarahisar'da bilişim sistemleri kullanılması suretiyle hırsızlık yapan 2 kişiden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 10:15 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:15
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        Afyonkarahisar'da bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da bilişim sistemleri kullanılması suretiyle hırsızlık yapan 2 kişiden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen bilişim sistemleri kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık suçu kapsamında, M.Ö'ye ait banka hesabına bilgisi dışında erişim sağlanarak, hesabından 384 bin lira tutarında paranın başka hesaba, oradan da kripto para borsasına aktarılması olayı ile ilgili olarak çalışma yapıldı.

        İsimleri tespit edilen D.A. İstanbul'da ve S.S. de Balıkesir'de eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Evlerindeki aramalarda, 3 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar, 3 sim kart ve bir harddisk ele geçirildi.

        Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S. serbest bırakıldı, D.A. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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