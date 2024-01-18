Spor yazarları Fenerbahçe'nin Adanaspor galibiyetini değerlendirdi

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"EN STERİL ORTAMDA SAHAYA SÜRDÜ" GÜRCAN BİLGİÇ: İsmail Kartal pamuklarda sakladığı, oynatmaya "kıyamadığı" yedek güçlerini, en "steril" ortamda sahaya sürdü. Ligde makine gibi çalışan takım, taraftar desteğini ve güvenini kazandığı ortamda; uzun süre sonra vitrine çıkacaklar, bulabilecekleri en güler yüzlü tribünler önündeydi. Hata yapsalar da alkışlanacakları bir statta, büyük bir tolerans aralığında sahaya çıktılar. (Sabah)

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"GÖZÜNÜ ATİNA'DAKİ FİNALE DİKEBİLİR" ENGİN KEHALE: Krunic’in asisti dışında kendini çok hissettirdiği bir maç olmadı ama doğal. Szymanski ve Fred’li bir yapıda iki çabuk oyuncuyla farkını gösterecektir. Maçın sonunda onu stoper, Bartuğ’u sağ bek görme şansımız da oldu. Sarı lacivertliler, ciddi rotasyona rağmen bireysel becerisiyle büyük fark yaratmayı başarıyor. İsmail Kartal, bu rotasyon lüksü ve takviyelerle Konferans Ligi’nde gözünü Atina’daki finale dikebilir. (Hürriyet)