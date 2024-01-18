Spor yazarları Fenerbahçe'nin Adanaspor galibiyetini değerlendirdi
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında 1. Lig ekibi Adanaspor'u 6-0 mağlup etti ve kupada adını son 16'ya yazdırdı. Batshuayi, Adanaspor ağlarına tam 4 gol gönderdi. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin galibiyetini değerlendirdi
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'u 6-0 mağlup eden Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdırdı. Sarı-lacivertlilerde 4 gol atan Michy Batshuayi, maça damgasını vurdu. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin galibiyetini değerlendirdi.
"İYİ BİR ANTRENMAN MAÇI"
ENGİN VEREL: Fenerbahçe iyi bir antrenman maçı oynadı. İsmail Kartal yedek oyuncularının potansiyelini bir kez daha gördü, ihtiyaç halinde takıma ne kadar katkı verebileceklerini bir kez daha ölçüp, tarttı. Kuşkusuz bu geniş ve özel oyunculardan kurulu kadro, kazanılacak kupalar için Fenerbahçe'yi avantajlı kılıyor. Buna Avrupa kulvarının da dahil olduğunu söylemeliyim. (Akşam)
"HER ŞEY YOLUNDA"
İLKER YAĞCIOĞLU: Açıkçası Bonucci ile ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Dünya çapında bir stoper olduğunu hepimiz biliyoruz. Hiç yabancılık çekmedi ve çok çabuk uyum sağladı. İlk toplara basışı, uzun pasları rakip defans arkadasında buluşturmaya çalıştırması Fenerbahçe adına son derece olumlu. Krunic de bildiğimiz bir oyuncu. Sıfıra yakın hatayla oynadı. Fred'le birlikte oynadığı zaman orta saha bir kat daha güçlenecekmiş gibi duruyor. Kısacası Fenerbahçe için şu anda her şey yolunda...(Takvim)
"EN STERİL ORTAMDA SAHAYA SÜRDÜ"
GÜRCAN BİLGİÇ: İsmail Kartal pamuklarda sakladığı, oynatmaya "kıyamadığı" yedek güçlerini, en "steril" ortamda sahaya sürdü. Ligde makine gibi çalışan takım, taraftar desteğini ve güvenini kazandığı ortamda; uzun süre sonra vitrine çıkacaklar, bulabilecekleri en güler yüzlü tribünler önündeydi. Hata yapsalar da alkışlanacakları bir statta, büyük bir tolerans aralığında sahaya çıktılar. (Sabah)
"GÖZÜNÜ ATİNA'DAKİ FİNALE DİKEBİLİR"
ENGİN KEHALE: Krunic’in asisti dışında kendini çok hissettirdiği bir maç olmadı ama doğal. Szymanski ve Fred’li bir yapıda iki çabuk oyuncuyla farkını gösterecektir. Maçın sonunda onu stoper, Bartuğ’u sağ bek görme şansımız da oldu. Sarı lacivertliler, ciddi rotasyona rağmen bireysel becerisiyle büyük fark yaratmayı başarıyor. İsmail Kartal, bu rotasyon lüksü ve takviyelerle Konferans Ligi’nde gözünü Atina’daki finale dikebilir. (Hürriyet)
"FARKLI FENERBAHÇE"
İBRAHİM YILDIZ: Transfer haberleri ile çokça gündemde olan Batshuayi, Fenerbahçe yöneticilerine başka golcü aramayın mesajı verirken performansı ile dikkat çekti. Yeni transferler Bonucci ve Krunic hiç yabancılık çekmedi. Takıma güç katacakları tartışılmaz. Uzun süredir formasından uzak olan Lincoln, sergilediği oyun ve attığı golle en çok konuşulan isim oldu ister istemez. Lincoln’un çaprazdan attığı gol atılan 6 golün en güzeliydi. İsmail Kartal, Lincoln’un gösterdiği performans karşısında zor durumda kaldı diyebiliriz. Sol bekte görev yapan oyuncu Ferdi’nin yokluğunu aratmayacak gibi. Stoper sayısının artması ile bu bölgede oynayan Ossterwolde’yi de düşünürsek, İsmail Kartal’ın seçeneği çoğaldı. Seçenek çokluğu bazen sıkıntıya da yol açabilir. (Habertürk)