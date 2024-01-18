Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 3 bölge için yağmur ve fırtına uyarısı

        Meteoroloji'den 3 bölge için yağmur ve fırtına uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Marmara, kıyı Ege ile Akdeniz'in kıyı kesimleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Ege ve Marmara'da kuvvetli lodos etkili olurken, Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 07:32 Güncelleme: 18.01.2024 - 07:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 bölge için yağmur ve fırtına uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Sakarya ve Bilecik hariç) Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman ve Bolu ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Yağmurlu 15°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 12°

        İzmir

        Yağmurlu 17°

        Antalya

        Bulutlu 15°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 14°

        Bursa

        Yağmurlu 12°

        Adana

        Kısmen Güneşli 18°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 13°

        Gaziantep

        Bulutlu 12°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu

        Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu bölgelerde artmaya devam etmesi, yurt genelinde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        REKLAM

        Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        #son dakika haberleri
        #meteoroloji
        #yağmur
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Adaylar netleşti
        Adaylar netleşti
        ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına desteği sürüyor
        ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına desteği sürüyor
        Batsman çıldırdı, Fenerbahçe fark attı
        Batsman çıldırdı, Fenerbahçe fark attı
        'Karım' yazılı mesaj geldi, araçtan atladı
        'Karım' yazılı mesaj geldi, araçtan atladı
        Uzay yolculuğu bugüne ertelendi
        Uzay yolculuğu bugüne ertelendi
        DSÖ'den ChatGPT uyarısı
        DSÖ'den ChatGPT uyarısı
        Kadıköy'de Batshuayi'nin gecesi!
        Kadıköy'de Batshuayi'nin gecesi!
        İsmail Kartal'dan transfer sözleri
        İsmail Kartal'dan transfer sözleri
        3 aylık bebeğin acı ölümü
        3 aylık bebeğin acı ölümü
        "Farklı Fenerbahçe"
        "Farklı Fenerbahçe"
        Tazminatlarla servet kazandı!
        Tazminatlarla servet kazandı!
        Bakan Kacır Gezeravcı ailesiyle görüştü
        Bakan Kacır Gezeravcı ailesiyle görüştü
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Galler Prensesi Kate hastaneye kaldırıldı
        Galler Prensesi Kate hastaneye kaldırıldı
        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar