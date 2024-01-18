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        Haberler Dünya Son dakika haberi: Pakistan'dan İran'a misilleme saldırısı!

        Son dakika haberi: Pakistan'dan İran'a misilleme saldırısı!

        Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın saldırılarına yanıt vermek amacıyla İran'ın Sistan-Belucistan bölgesindeki "terör hedeflerine" saldırı düzenlediğini duyurdu. İran saldırılarda 3 çocuk, 4 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 07:52 Güncelleme: 18.01.2024 - 08:14
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        Pakistan'dan İran'a saldırı!
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        İran, Irak ve Suriye'deki hedeflerine gerçekleştirdiği saldırılardan bir gün sonra 16 Ocak gecesi Pakistan'da bulunan Beluci militan grubunun iki üssüne saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Bu saldırıların ardından Pakistan, İran'ın Sistan-Belucistan bölgesindeki "terör hedeflerine" saldırı düzenlediğini duyurdu.

        Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın saldırılarına yanıt vermek amacıyla saldırılar düzenlediklerini açıkladı. Bu saldırıların Pakistan'ın güvenliği için olduğunu kaydetti.

        Pakistan yönetimi, halkının güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini, "kardeş ülke İran'ın" egemenliğine saygı duyduğunu bildirdi.

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        İran tarafından saldırılara ilişkin yapılan ilk açıklamada 3 çocuk, 4 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

        İRAN'DAN PAKİSTAN'A SALDIRI

        İran'ın, Pakistan sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediği ve saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybetmiş, 3 kız çocuğu da yaralanmıştı.

        PAKİSTAN TAHRAN BÜYÜKELÇİSİNİ ÇEKMİŞTİ

        Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç da İran'ın Pakistan'ın egemenliğini ihlal etmesinin ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdıklarını ve tüm üst düzey ziyaretlerin iptal edildiğini bildirmişti.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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