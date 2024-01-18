Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 09:30 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Yakalanan M.Ö, S.O. ve G.O. isimli şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile 15 sentetik hap ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Cezai ehliyeti yok!" Anne katiline tahliye!
        "Cezai ehliyeti yok!" Anne katiline tahliye!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!
        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Adaylar netleşti
        Adaylar netleşti
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        3 bölge için yağmur ve fırtına uyarısı
        3 bölge için yağmur ve fırtına uyarısı
        KÇÖ’de borçlanma yine yok
        KÇÖ’de borçlanma yine yok
        ABD'de kutup soğukları: 6 günde 21 kişi öldü!
        ABD'de kutup soğukları: 6 günde 21 kişi öldü!
        Tazminatlarla servet kazandı!
        Tazminatlarla servet kazandı!
        'Karım' yazılı mesaj geldi, araçtan atladı
        'Karım' yazılı mesaj geldi, araçtan atladı
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        3 aylık bebeğin acı ölümü
        3 aylık bebeğin acı ölümü
        Kadıköy'de Batshuayi'nin gecesi!
        Kadıköy'de Batshuayi'nin gecesi!
        Uzay yolculuğu bugüne ertelendi
        Uzay yolculuğu bugüne ertelendi
        İsmail Kartal'dan transfer sözleri
        İsmail Kartal'dan transfer sözleri
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?

        Benzer Haberler

        Sandıklı'da fiyat listesi denetimi yapıldı
        Sandıklı'da fiyat listesi denetimi yapıldı
        Sandıklı'da şehitler için mevlit okutuldu
        Sandıklı'da şehitler için mevlit okutuldu
        Afyonkarahisar'da tıra yandan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Afyonkarahisar'da tıra yandan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Afyonkarahisar'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi ö...
        Afyonkarahisar'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi ö...
        Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
        Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
        Afyonkarahisar'da silahla vurularak ölen kadının görümcesi tutuklandı
        Afyonkarahisar'da silahla vurularak ölen kadının görümcesi tutuklandı