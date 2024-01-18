Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Yakalanan M.Ö, S.O. ve G.O. isimli şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile 15 sentetik hap ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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