Ömer Faruk Sorak: Kayıp kuşak olma ihtimalinin yüksek olduğu bir süreçten geçiyoruz

• Beyza Hanım, ‘3391 Kilometre’den farklı hikâyeleriniz de var mı? Beyza Alkoç... Evet, basılı olan on yedi adet romanım var. Neredeyse iki yaşımdan beri yazmaya başlamışım. Ben bir önsözümde şöyle yazmıştım; “Yazı yazmayı öğrendiğim andan itibaren aslında bir şeyler yazıyorum.” Çocukluğumdan beri bu tarz hatırladığım anılar var. Bölük pörçük hikâyeler yazmaya çalışıyordum. Hâlâ annem evde bulduğu eski eşyaların içinden kağıtlar gönderiyor. Çocukluğumda bir şeyler kurgulamışım. Hatta ilkokul döneminde de kendimce tiyatro oyunları yazardım, arkadaşlarımı toplayıp rol dağıtırdım. Bunları ilkokulda kendimiz sahnelerdik. 25 kuruşa bilet sattığımızı hatırlıyorum. Biletleri de kendimiz kağıttan yapmıştık. Ve bu biletlerin ücretini de temizlik malzemeleri alınsın diye okulumuza bağışlamıştık. Aslında bu şekilde ilkokulda bir sosyal sorumluluk projesi yapmışız. Her zaman çok içimden gelerek yazdım ve hala da aynı aşkla devam ediyorum. 8 - 9 yaşlarındayken deftere hikâyeler yazıyordum ve onları hâlâ buluyorum.

• Sizi yönlendiren oldu mu yoksa kendi başınıza mı yol aldınız? Beyza Alkoç.. . Tamamen kendi başıma yol aldım ama evin içinde ablamla sürekli bir şeyler yapardık. Sanıyorum bizde genetik bir durum var. Onun denemeleri oluyordu, kendince oyunlar oynuyordu, çok uzun cümleler yazmaya çalışıyordu. “Şu kadar paragraf ama sadece tek bir cümle yazdım, hadi sen de dene” şeklinde kendi aramızda bu tarz oyunlar oynardık. Galiba ilgim o dönemlerde başladı. Babam da ben küçükken çok fazla hikâye anlatırdı. Mutlaka her akşam beni uyuturken kendi kurguladığı hikâyeler anlatırdı. Bazen hikâyeler çok saçma sapan yerlere giderdi çünkü onları kendi üretiyordu ama bu sanırım bana bir vizyon kattı. Çocukken bile, "Bunu, babam kurguluyor, hikâyeleri istediği yere götürebiliyor ve bu çok eğlenceli bir iş" diye düşünüyordum. Ben bunun bilinciyle büyüdüğüm için yazı yazmayı öğrendiğim anda direkt kalemi elime alıp bir şeyler yazmaya başlamışım.

21 Şurada Paylaş!









Jodie Foster

"ÇOK HIZLI TÜKETİLİYOR"

• Jodie Foster bir açıklama yaptı: “Z kuşağı’ oyuncuları çok sinirimi bozuyorlar. İmlâ kurallarına dikkat etmiyorlar. Bir de işe vaktinde gelmiyorlar hatta gelmek istemiyorlar” dedi.

Ahmet Haktan Zavlak... O, Jodie Foster’ın sektöründeki bir sorun olabilir.

Ömer Faruk Sorak... Bence de öyle... Aslında biraz kıskanılıyor da... Onlar da bizleri bilmiyorlar aslında ama bizim de kıskanacakları bir geçmişimiz var. Bilseler belki onlar da bizi kıskanırlar. Bu kadar bilgi çağında, bilgiye bu kadar hızlı ulaşabilen, kendi hayatına adapte edebilen, her şeyden anında ve her dilden haberdar olabilen bir nesil oldukları için hayatı çok daha kestirme tarafından algılıyorlar. Yeter ki doğru yönlendirilsinler. Kayıp kuşak olma ihtimalinin yüksek olduğu bir süreçten geçiyoruz.

• Neden böyle düşünüyorsunuz?

Çünkü popüler dünya içerisinde her şey çok hızlı tüketiliyor. Arada kaybolup gitme durumu da söz konusu olabilir. Bu açıdan bizim şanslı olduğumuz bir dönemdi, onların değil... Ne var ki algıları, farkındalıkları çok erken yaşta açılmış ve her şeye belki anne - babalardan çok daha hızlı ve doğru bakan, doğru çözümlemeler yapan bir algıya sahipler. Sahip çıkmak lazım... Boş yere, on beş yaşında bir garaja girip bir şeyler üreten insanlar bugünün en zenginleri, en çok isimlerinden söz edilenleri olmuyor. Bu, Z kuşağının nerede doğup büyüdüğünü, nerede yeşerdiğini ve nereye gitmek istediğini bildiğine bağlı olarak şekilleniyor. Bizim ülkemizdeki en büyük endişem; arada çok büyük yeteneklerin ve bunun farkına zaten kendisi varmış ama onun farkına varılmadığı için kaybolup gitme ihtimali olan çok fazla yetenekli genç arkadaşın olduğunu düşünüyorum. Yeter ki onlara sahip çıkılsın.