Fatih Terim'li Panathinaikos Yunanistan Kupası'nda Olympiakos'u eledi!
Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında deplasmanda Olympiakos'u penaltılarda 7-6 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turunda ezeli rakibi Olympiakos'u penaltılarla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.
1-1 biten ilk maçın ardından rövanş mücadelesi Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanırken, 90 dakikalık bölüm golsüz eşitlikle sonuçlandı ve karşılaşma uzatmalara gitti.
Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Samet Akaydin, 106. dakikada sakatlanan forvet Sporar'ın yerine oyuna dahil oldu.
SAMET AKAYDİN FORVET OYNADI!
Sakatlık nedeniyle Panathinaikos'ta hücum oyuncusu kalmayınca, Samet Akaydin oyunda olduğu sürede forvet pozisyonunda oynadı.
Uzatma bölümündeki iki devrede de gol sesi çıkmayınca karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi.
Panathinaikos'ta Mladenovic, Olympiakos'ta ise Carvalho ve Camara penaltılarda golü bulamayan isimler oldu.