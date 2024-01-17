Beyaz eşya ve otomotivde potansiyel ne? Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Burgan Yatırım Araştırma Müdürü Kutay Gözgör oluyor. Başta beyaz eşya ve otomotiv olmak üzere ihracatçı şirketlerin ele alındığı programda bu şirketlerden hangilerinin ön plana çıkabileceği ele alınıyor. Borsa İstanbul'da beklenen yabancı yatırımcı ilgisinin hangi koşullarda devam edeceğini anlatan Gözgör, yabancı yatırımcının hisse piyasalarında ağırlığını artırmasının hangi sektör ve hisseleri olumlu etkileyebileceğini değerlendiriyor.

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Burgan Yatırım Araştırma Müdürü Kutay Gözgör oluyor. Başta beyaz eşya ve otomotiv olmak üzere ihracatçı şirketlerin ele alındığı programda bu şirketlerden hangilerinin ön plana çıkabileceği ele alınıyor. Borsa İstanbul'da beklenen yabancı yatırımcı ilgisinin hangi koşullarda devam edeceğini anlatan Gözgör, yabancı yatırımcının hisse piyasalarında ağırlığını artırmasının hangi sektör ve hisseleri olumlu etkileyebileceğini değerlendiriyor.

YENİ DÖNEM KİME YARAR?

Borsa İstanbul’da bir süredir gözlenen düşüş veya olumsuz seyre değerlendiren Gözgör, yeni ekonomi politikasını ele alarak beklenen ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın finansal yatırımlara ve borsaya etkisinin yorumluyor. Gözgör yeni dönemin çıktılarının hangi sektörü nasıl etkileyeceğini değerlendirirken mevcut ekonomik gelişmeler ışığında 2024'te hangi sektör ve şirketlerin yıldızının parlayacağını hangisinin yatırımcıya kaybettirme potansiyeli olacağını anlatıyor.

NEDEN MODEL PORTFÖYE GİRDİLER?

Global gelişmelerin Türkiye ekonomisi, para ve sermaye piyasalarına etkisinin de ele alınacağı programda borsa şirketlerinin piyasa değeri de golbal benzerleriyle kıyaslanıyor. Pandemi sonrası borsadan çıkan yabancı yatırımcının geri dönüşünün endeksi nereye taşıyabileceğine dair fikirlerini paylaşan Gözgör, Burgan Yatırım'ın model portföyünü de paylaşarak portföyde bulunan şirketleri hangi saiklerle tercih ettiklerini dile getiriyor.