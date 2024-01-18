Vinç zinciri koptu! 2 işçi 10. kattan düşüp can verdi! İzmir'in Bayraklı ilçesinde, reklam tabelası asmak için plazanın 10'uncu katına çıkan 2 işçi, vincin zincirinin kopması sonucu, vincin sepetiyle birlikte düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 işçi yaşamını yitirdi. Vincin sahibi ve operatörü gözaltına alındı

İzmir'de olay, Bayraklı ilçesi Şehit Fethi Sekin Caddesi'ndeki bir plazanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir reklam ajansında çalışan Halil Gül (34) ile Hüsnü Akan (35), plazanın 10'uncu katına vinç ile tabela asmak için çıktı.

VİNCİN ZİNCİRİ KOPTU

DHA'da yer alan habere göre henüz belirlenemeyen nedenle vincin zinciri koptu. Akan ile Gül bindikleri sepetle metrelerce yükseklikten düştü.

2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI

İki kişi ağır yaralanırken, durum polis ve sağlık ekiplerinde bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Akan ve Gül'ü ambulansa aldı.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Akan Bayraklı Şehir Hastanesi'ne, Gül ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavi gören Gül ve Akan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

VİNCİN SAHİBİ VE OPERATÖRÜ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin vinç sahibi E.P. ve operatör F.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gül ve Akan'ın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.