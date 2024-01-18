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GALATASARAY'DA DÖRT EKSİK Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu çeşitli nedenlerle Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu maçta görev yapamayacak.

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SÜPER LİG'DE EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 10 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi. "Cimbom" ligde çıktığı 20 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.