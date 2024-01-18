İstanbul'da alınan bilgiye göre, dün saat 23.00 sıralarında, Bayrampaşa ilçesi Altıntepsi Mahallesinde Eliz K. (25) uzun namlulu silahla ateş ederek kız arkadaşı Nazlı Eyi (24) ağır yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

AA'da yer alan habere göre haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nazlı E., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 4 mermi isabet eden genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.