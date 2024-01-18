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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Hamza Dağ AK Parti İzmir belediye başkanı adayı oldu! İzmir'den kim aday oldu? İzmir belediye başkan adayı kim?

        AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ

        AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamza Dağ'ın adaylığını AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda resmen duyurdu

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        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 16:04 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:29
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        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ olduğunu resmen duyurdu.

        HAMZA DAĞ KİMDİR?

        Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa’nın Demirci ilçesinde doğdu. 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2000 yılında tamamladı.

        AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları’nda sırasıyla Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ardından 3 Şubat 2008 tarihinde yapılan 3. Olağan Kongre’de İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi.

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        2011 seçimleri ile 24. Dönem İzmir Milletvekilliğine seçilen Dağ, 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM’de görev aldı. Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu.

        2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi’nde başkan yardımcılığı görevini yaptı.

        2017-2021 tarihleri arasında AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

        24 Mart 2021’de yapılan 7. Olağan Kongre ve 7 Ekim 2023’teki 4. Olağanüstü Kongre’de MKYK üyesi seçilen Hamza Dağ, 24 Mart 2021 tarihinden bu yana Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir. Hamza Dağ evli ve 4 çocuk babasıdır.

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