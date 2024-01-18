Tarlasında tarihi olduğu düşünülen küp buldu Çorum'da bir çiftçinin ayağına takılınca ortaya çıkan ve tarihi olduğu değerlendirilen 1 metre uzunluğunda, 150-200 kilo ağırlığındaki küple ile ilgili inceleme başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.01.2024 - 15:39 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:39 facebook

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