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        Haberler Yaşam Tarlasında tarihi olduğu düşünülen küp buldu

        Tarlasında tarihi olduğu düşünülen küp buldu

        Çorum'da bir çiftçinin ayağına takılınca ortaya çıkan ve tarihi olduğu değerlendirilen 1 metre uzunluğunda, 150-200 kilo ağırlığındaki küple ile ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:39 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:39
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        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
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        Ortaköy ilçesi Tepelerarası mevkisindeki tarlasını gezen çiftçinin ayağına sert bir cisim takıldı.

        Bunun üzerine toprağı kazan çiftçi, bir küp buldu.

        İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, küpün etrafını çembere aldı. Ekiplerin nezaretinde iş makinesi ile çıkarılan 1 metre uzunluğunda, 150- 200 kilo ağırlığındaki küp, koruma altına alındı.

        Tarihi olduğu değerlendirilen küp ile ilgili arkeologlar inceleme başlattı.

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