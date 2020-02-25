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Konya'ya bağlı Türkmenkarahöyük'te Chicago Üniversitesi'nden, İngiltere ve Türkiye'den araştırmacılarla beraber bir kazı çalışması yürütüldü.

Arkeologlar çalışmayla beraber MÖ dokuzuncu ile yedinci yüzyıllara ait kayıp bir antik krallığın keşfedilmesine yardımcı oldular.

Çalışmalar Konyalı bir çiftçinin geçtiğimiz kış sulama kanalında, üzerinde yazıların olduğu bir taş bulduğunu söylemesiyle farklı bir yöne ilerledi.

Chicago Üniversitesi Doğu Enstitüsü’nde görevli James Osborne, taşı incelemek için hemen bölgeye gitti. Osborne yaptığı açıklamada "Meslektaşım Michele Massa ve ben oraya koştuk. Suda görünüyordu. Bu yüzden hemen kanalın içine atladık" dedi.

"GÜÇLÜ BİLGİLER EDİNDİK"

Yerel müzede temizlenen taşın üzerindeki yazıların Luvice dilinde olduğu anlaşıldı.

Araştırmacılardan Osborne, kentin 300 dönümlük bir alana yayıldığını, bu nedenle Türkiye'deki Bronz ve Demir Çağı'ndan kalma en büyük antik kent olabileceğini dile getirdi ve ekledi:

"Bu krallık hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Bir anda, Demir Çağı'ndaki Ortadoğu hakkında güçlü yeni bilgiler edindik. Hiyeroglifler Hint-Avrupa dillerinin en eski kollarından Luvi dilinde yazılmış. Anadolu'ya özgü hiyeroglif işaretlerle yazılmış, eşsiz bir dil olan Luvice sağdan sola ve soldan sağa değişerek okunur" şeklinde konuştu.

BAŞKENT OLABİLİR

Taşla beraber Türkmenkarahöyük'ün, krallığın başkenti olduğu da muhtemel olarak ortaya çıktı.

Taş, Kral Hartapu'nun yakınlardaki Frigya olarak bilinen yakındaki Muska krallığını fethetmesini anlatıyor. Taşta, "Fırtına tanrıları, (karşıt),kralları majestelerine teslim etti" yazıyor.

Osborne "Bu höyüğün içinde saraylar, anıtlar, evler var. Bu hiyeroglif muhteşem, inanılmaz derecede şanslı bir keşifti ama bu daha sadece başlangıç" dedi.