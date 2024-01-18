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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sergio Oliveira'nın dönüşü erken olabilir! - Galatasaray Haberleri

        Sergio Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!

        Aralık ayında bireysel kuvvet çalışması sırasında oluşan kopuk nedeniyle ameliyat olan Sergio Oliveira'nın geri dönüşü beklenenden erken olabilir. Ülkesine giden Portekizli, daha önce Lucas Torreira'ya da rehabilitasyon sürecinde yardımcı olan 'Mucizeler doktoru' Paulo Araujo'yla çalışıyor

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 18.01.2024 - 10:08 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:08
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        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
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        Aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirdiği bireysel kuvvet çalışması sırasında göğsünde oluşan kas kopukluğu nedeniyle ameliyat olan Sergio Oliveira'nın geri dönüşü, beklenenden erken bir tarihte olabilir.

        KENDİNİ 'MUCİZELER DOKTORU'NA EMANET ETTİ

        Tedavisi için ülkesi Portekiz'e giden ve ameliyat edilen tecrübeli orta saha, kendini aynı zamanda yakın arkadaşı olan Paulo Araujo'ya emanet etti. Geleneksel Çin tıbbı üzerine uzmanlığı bulunan Araujo'yla çalışıyor.

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        AKUPUNKTUR VE BUZ BANYOSU

        Porto'nun sağlık departmanının eski üyesi olan Araujo, aynı zamanda Rafael Leao ünlü futbolculara da bireysel olarak yardım ediyor. Akupunktur gibi yöntemlerle Araujo ile tedavi olan Sergio Oliveira, iflamasyon tedavisi için de her sabah buz banyosu yapıyor.

        TORREIRA'YI ERKEN DÖNDÜRMÜŞTÜ

        'Mucizeler doktoru' olarak da anılan Araujo bu yaz Lucas Torreira ile de çalışmış ve Uruguaylı yıldızın sakatlıktan dönüş süresi yaklaşık bir ay kadar kısalmıştı. Hull City ile oynanan hazırlık maçında dizinden sakatlık yaşayan Torreira, Galatasaray'dan aldığı özel izinle birlikte Portekiz'e giderek Araujo ile bireysel çalışmalar yapmış ve kısa sürede sahalara dönmüştü.

        SÖZLEŞMESİ DONDURULABİLİR

        Ameliyat sonrasında 2,5 - 3 ay gibi bir süre sahalardan uzak kalması beklenen Sergio Oliveira'nın da şubat ayının ilk haftalarında sahalara dönebileceği belirtiliyor. Sakatlığı sonrasında ikinci yarının büyük bölümünü kaçırması beklendiği için sözleşme dondurulma uygulamasına gidilme ihtimali bulunan Oliveira'nın durumu şu an için belirsiz.

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