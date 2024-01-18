Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan Serpil Örümcer'e yardım talimatı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, maddi sıkıntı içinde olan şarkıcı ve Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer'e yardım edilmesi yönünde talimat verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın maddi sıkıntı içinde olan oyuncu - şarkıcı Serpil Örümcer'e yardım eli uzattığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Örümcer'in sosyal medya hesabından paylaştığı yardım talebi videosunun ardından bakanlık harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine, konuyla ilgilenmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri görevlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Mahinur Özdemir Göktaş

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Serpil Örümcer, "Ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum, elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Serpil Örümcer

Konuyla ilgiyi duygu ve düşüncelerini öğrenmek için ulaştığımız Serpil Örümcer, Habertürk'ten Aytekin Teker'e şu açıklamayı yaptı; "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelenler, beni huzurevine yönlendirmek istedi. Ancak kızım ve iki torunumla yaşıyorum. Onları bırakmam. Kızımın psikolojik sorunları var. Bir aylık kiramı (3 bin TL) bir hayırsever ödedi. Ancak ev sahibim mart ayında kiramı 8 bin TL yapmak istediğini söyledi. Yüzde 25'ten fazla yapamayacağımı ilettim. Sanırım mahkemelik olacağız" dedi.

Sosyal medya hesabından IBAN paylaşan Serpil Örümcer, hesabına 5 - 10 bin TL arasında bir yardım geldiğini de sözlerine ekledi.

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