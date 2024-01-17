Serpil Örümcer 200 TL'ye fotoğraflarını satıyor

'BAYAN BACAK'IN HİKÂYESİ Kendisine atfedilen 'Bayan Bacak'ın hikâyesine de değinen Serpil Örümcer, "Karikatirüst Bedri Koraman, finale kalınca tüm kızları tek bir karikatürde toplamış. Yaptığı karikatür kadında omuz, bel ve bacaklara benim adımı yazmış. Bacaklarda diğer adaylardan 'yahut' kelimesiyle benim adımı ayırmış. Böylelikle adım 'Bayan Bacak'a çıktı ve Bedri Koraman da isim babam oldu" dedi.

"BERKANT İLK AŞKIMDI" Serpil Örümcer, güzellik yarışmasından kısa bir süre sonra da 'Samanyolu' şarkısıyla bir döneme damgasını vuran şarkıcı Berkant ile tanıştı. Berkant için 'ilk aşkım' diyen Örümcer, evlilikle taçlanan bu birlikteliğinde zor günler yaşadığını söyledi.

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Serpil Örümcer, sözlerini şöyle sürdürdü: İki yakın arkadaşım Berkant ile tanışıyordu. Berkant da o dönem 'Ah Kızlar' şarkısıyla daha yeni yeni parlıyor. Sonra beni bir mekânda onunla tanıştırdılar. Bakışlarından benden etkilendiğini anladım. Birkaç gün sonra Berkant ile karşılaştım, benimle konuşmak istediğini söyleyerek duygularını açıkladı ve ilişkimiz başladı. Sonra şarkıcılık teklifi geldi.

Dönemin ünlü mekânlarından 'Kulüp Suat'ın sahibi Suat Ağabey, "Seni şarkıcı yapalım" dedi. Berkant ise "Senden şarkıcı olmaz" dedi. Ben de; "Olayım da gör' dedim. 'Kulüp Suat'ta 6 ay bedavaya sahne aldım. 1969'da da ilk 45'liğimi çıkardım. 1971'de Berkant ile evlendik.