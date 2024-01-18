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        Afyonkarahisar'da "Sıfır Atık Gezegenimizi ve Geleceğimizi Koruyalım" projesi tanıtıldı

        Afyonkarahisar'da Kent ve İnsan Derneği tarafından başlatılan "Sıfır Atık Gezegenimizi ve Geleceğimizi Koruyalım" projesinin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 16:27 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:27
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        Afyonkarahisar'da "Sıfır Atık Gezegenimizi ve Geleceğimizi Koruyalım" projesi tanıtıldı
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        Afyonkarahisar'da Kent ve İnsan Derneği tarafından başlatılan "Sıfır Atık Gezegenimizi ve Geleceğimizi Koruyalım" projesinin tanıtımı yapıldı.

        Dernek Başkanı Şerife Aksoy Ünal, bir oteldeki toplantının açılışında projelerinin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklendiğini belirtti.

        Proje faaliyetlerinin 12 ay boyunca süreceğini aktaran Ünal, "Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi meseleler, her geçen gün hayatımızı daha yakından ve daha derinden etkilemeye başladı. Günümüzde çevre, herkesin ve her kesimin önemsemesi gereken bir husus olarak, canlı bir gündem maddesi olarak karşımızda duruyor. Sorun, ancak eğitim ve bilinçlendirmeyle çözüme kavuşturulabilir." dedi.

        Ünal, projeleri kapsamında öğrenciler, ev hanımları, muhtarlar, esnaf ve sanatkarlar, sanayiciler, çiftçilerin yanı sıra geniş bir kesime ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Proje kapsamında eğitim ve çalıştay düzenleyeceklerini aktaran Ünal, çocuklara yönelikte sıfır atık konusunun benimsetilebilmesi için çeşitli eğlencelerin de düşünüldüğünü ifade etti.

        Toplantıya, dernek üyelerinin yanı sıra kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri

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