İstanbul'da metro çalışması sırasında iki bina çöktü! İstanbul Ümraniye'de yapımı devam eden metro çalışması sırasında bitişik olan iki bina çöktü. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada olayda can kaybı veya yaralanan olmadığı ifade edildi

Habertürk / AA Giriş: 18.01.2024 - 11:56 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:15 facebook

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