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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Metro çalışması sırasında bina çöktü!

        İstanbul'da metro çalışması sırasında iki bina çöktü!

        İstanbul Ümraniye'de yapımı devam eden metro çalışması sırasında bitişik olan iki bina çöktü. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada olayda can kaybı veya yaralanan olmadığı ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.01.2024 - 11:56 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:15
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        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
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        Ümraniye'de yolda meydana gelen çökmenin ardından tahliye edilen bitişik haldeki iki bina çöktü.

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        AA'da yer alan habere göre Elmalıkent Mahallesi'ndeki biri 2 katlı, biri 3 katlı binanın önündeki yolda metro inşaatı çalışması nedeniyle çökme oluştu.

        Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

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        Alınan önlemler kapsamında tahliye edilen bitişik haldeki iki bina daha sonra çöktü. Çökme nedeniyle bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Binanın boş olması nedeniyle ölü ya da yaralı bulunmuyor" denildi.

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