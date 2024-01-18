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        Afyonkarahisar'da otobüs içerisinde yapılan kontrolde uyuşturucu madde ele geçirildi

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 12:09 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:09
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        Afyonkarahisar'da otobüs içerisinde yapılan kontrolde uyuşturucu madde ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, ilçede otobüs içerisinde kontrol yapıldı.

        Yapılan kontrolde üst aramasında, 10 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Şüpheli G.T. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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