Afyonkarahisar'da otobüs içerisinde yapılan kontrolde uyuşturucu madde ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, ilçede otobüs içerisinde kontrol yapıldı.

Yapılan kontrolde üst aramasında, 10 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli G.T. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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