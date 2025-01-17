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        Haberler Gündem 3. Sayfa Lisedeki bıçaklamada vahşetin eşiğinden dönülmüş! "Yağmur'u çekiçle öldürüp, bıçakla parçalayacaktım" | Son dakika haberleri

        Lisedeki bıçaklamada vahşetin eşiğinden dönülmüş! "Yağmur'u çekiçle öldürüp, bıçakla parçalayacaktım"

        İstanbul'da, bir lisede kadın müdür yardımcısı 44 yaşındaki S.Ç.'yi boğazından bıçakla yaralayıp tutuklanan 16 yaşındaki B.Y.E.'nin, asıl hedefinin sınıf arkadaşı Yağmur olduğu ortaya çıktı. O gün okula gitmeyen genç kız, ikinci bir Sur vahşetinin kurbanı olmaktan son anda kurtuldu. Zanlı ifadesinde, "Yağmur'u çekiçle öldürüp, bıçakla parçalayacaktım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 14:52 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:53
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        "Sur vahşeti"nin eşiğinden dönülmüş!
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        İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz'daki meslek lisesinde, önceki gün kadın müdür yardımcısı S.Ç. (44), odasına gelen B.Y.E. (16), isimli öğrenci tarafından boynundan bıçaklanmıştı.

        ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İfadesinde, kadın öğretmenin kendisine hiçbir şey yapmadığını, bir an öfke patlaması yaşadığını ve sinir hastası olduğunu söyleyen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

        ASIL HEDEF: YAĞMUR'MUŞ

        Show Haber İstihbarat Müdürü Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre, tutuklanan B.Y.E.'nin o gün asıl hedefinin arkadaşı Yağmur olduğu ortaya çıktı. Zanlının emniyetteki ifadesinde de bu düşüncesini itiraf ettiği öğrenildi.

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        YAĞMUR TESADÜFEN OKULA GİTMEDİ

        Antidepresan ilaçlar kullanan zanlının, bir gün önce B.Y.E.'nin Yağmur'a sosyal medya hesabından, "Yağmur yarın okula gelecek misin" diye mesaj attığı belirtildi. Genç kıza hediye aldığını ve yangın merdivenlerinin olduğu yerde bekleyeceğini söyleyen zanlı, o gün uyanamadığı için Yağmur'un okula gitmemesi nedeniyle amacına ulaşamadı.

        "ÇEKİÇLE ÖLDÜRÜP BIÇAKLA PARÇALAYACAKTIM"

        Genç kızın annesi ise kızının hedefte olduğunu ve zanlının ifadesini duyduğunda, "Kanım dondu, şükürler olsun ki o gün okula gitmesi için uyandırmadım. Okula göndermedim" diye konuştu.

        Zanlı B.Y.E., ifadesinde, "O kız okula gelseydi yangın merdivenlerinin oraya götürecektim. Orada sesi de çıkmazdı. Çekiçle bayıltıp ardından parçalara bölecektim" dedi. Yağmur'un babası ise ikinci Sur vahşetinin kıyısından dönüldüğünü ifade etti.

        Ailenin, tutuklu olan B.Y.E.'den şikayetçi olacağı ve olayın arkasını bırakmayacağı öğrenildi.

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