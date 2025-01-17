Lisedeki bıçaklamada vahşetin eşiğinden dönülmüş! "Yağmur'u çekiçle öldürüp, bıçakla parçalayacaktım"

İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz'daki meslek lisesinde, önceki gün kadın müdür yardımcısı S.Ç. (44), odasına gelen B.Y.E. (16), isimli öğrenci tarafından boynundan bıçaklanmıştı.

İfadesinde, kadın öğretmenin kendisine hiçbir şey yapmadığını, bir an öfke patlaması yaşadığını ve sinir hastası olduğunu söyleyen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Show Haber İstihbarat Müdürü Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre, tutuklanan B.Y.E.'nin o gün asıl hedefinin arkadaşı Yağmur olduğu ortaya çıktı. Zanlının emniyetteki ifadesinde de bu düşüncesini itiraf ettiği öğrenildi.

Antidepresan ilaçlar kullanan zanlının, bir gün önce B.Y.E.'nin Yağmur'a sosyal medya hesabından, "Yağmur yarın okula gelecek misin" diye mesaj attığı belirtildi. Genç kıza hediye aldığını ve yangın merdivenlerinin olduğu yerde bekleyeceğini söyleyen zanlı, o gün uyanamadığı için Yağmur'un okula gitmemesi nedeniyle amacına ulaşamadı.

"ÇEKİÇLE ÖLDÜRÜP BIÇAKLA PARÇALAYACAKTIM"

Genç kızın annesi ise kızının hedefte olduğunu ve zanlının ifadesini duyduğunda, "Kanım dondu, şükürler olsun ki o gün okula gitmesi için uyandırmadım. Okula göndermedim" diye konuştu.

Zanlı B.Y.E., ifadesinde, "O kız okula gelseydi yangın merdivenlerinin oraya götürecektim. Orada sesi de çıkmazdı. Çekiçle bayıltıp ardından parçalara bölecektim" dedi. Yağmur'un babası ise ikinci Sur vahşetinin kıyısından dönüldüğünü ifade etti.

Ailenin, tutuklu olan B.Y.E.'den şikayetçi olacağı ve olayın arkasını bırakmayacağı öğrenildi.