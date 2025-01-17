İscehisar'da mermerciler istişare toplandısı düzenlendi

İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak, toplantıda yaptığı konuşmada, "Sektörde istihdam edilen çalışma arkadaşlarımızın şartlarının iyileştirilmesi ve yeni istihdamlar konusunu değerlendirdik. Sektörümüzü de kapsayan karbon salınımı, ayak izi ve yeşil dönüşüm hakkında işletmeleri bilgilendirdik." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.