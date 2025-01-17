Afyonkarahisar'daki Zafer Teknopark'ta yazılım çalışmaları
Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki (AKÜ) Zafer Teknopark'ta bir firmanın geliştirdiği bilgisayar tabanlı yazılımlar, kurumlarda kullanılıyor.
Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki (AKÜ) Zafer Teknopark'ta bir firmanın geliştirdiği bilgisayar tabanlı yazılımlar, kurumlarda kullanılıyor.
AKÜ Öğretim Görevlisi ve AR-GE firmasının yetkilisi Mehmet Yalvaç, yaptığı açıklamada, 2018'den beri Zafer Teknopark'ta yazılım üzerine çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2 projelerinin onay aldığına değinen Yalvaç, "Azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin ve üniversitemizin adını gururla temsil etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
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