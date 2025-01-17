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        Afyonkarahisar'daki Zafer Teknopark'ta yazılım çalışmaları

        Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki (AKÜ) Zafer Teknopark'ta bir firmanın geliştirdiği bilgisayar tabanlı yazılımlar, kurumlarda kullanılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 09:32 Güncelleme: 17.01.2025 - 09:36
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        Afyonkarahisar'daki Zafer Teknopark'ta yazılım çalışmaları
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        Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki (AKÜ) Zafer Teknopark'ta bir firmanın geliştirdiği bilgisayar tabanlı yazılımlar, kurumlarda kullanılıyor.

        AKÜ Öğretim Görevlisi ve AR-GE firmasının yetkilisi Mehmet Yalvaç, yaptığı açıklamada, 2018'den beri Zafer Teknopark'ta yazılım üzerine çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2 projelerinin onay aldığına değinen Yalvaç, "Azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin ve üniversitemizin adını gururla temsil etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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