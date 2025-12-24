Afyonkarahisar'da "Genç Takım Projesi"nin lansmanı yapıldı

Proje kapsamında, gençlerin gönüllülük faaliyetlerine aktif katılım sağlamaları, milli ve manevi değerlerle buluşturulmaları, akademik ve sosyal yaşamlarında daha sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Atatürk Kongre Merkezi'ndeki lansmana, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üniversite öğrencileri ve davetliler katıldı.

