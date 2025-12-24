Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde "Kapalı Psikiyatri Servisi" hizmete başladı

        Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde "Kapalı Psikiyatri Servisi" hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 10:49 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde "Kapalı Psikiyatri Servisi" hizmete başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde "Kapalı Psikiyatri Servisi" hizmet vermeye başladı.

        Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, hastane bünyesinde ruh sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla planlanan servisin hazır hale getirildiği belirtildi.

        Klinik içerisindeki gerekli oda düzenlemeleri ve fiziki şartların oluşturulduğu aktarılan açıklamada, "Serviste, yakın takip ve güvenli ortamda tedavi gerektiren hastalara, psikiyatri uzmanlarımız ve deneyimli sağlık ekibimiz tarafından hizmet sunulacaktır." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, İl Sağlık Müdürü Hakkı Öztürk, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Osman Acar ve Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas, serviste inceleme ve değerlendirmede bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar

        Benzer Haberler

        Masterler Derneği üyeleri kahvaltıda buluştu
        Masterler Derneği üyeleri kahvaltıda buluştu
        Şuhut'ta 'Camiler Çiçek Açtı'
        Şuhut'ta 'Camiler Çiçek Açtı'
        Pazarcı esnafına çorba ikramı
        Pazarcı esnafına çorba ikramı
        Dinar'da öğrenci servis araçlarına yönelik denetim
        Dinar'da öğrenci servis araçlarına yönelik denetim
        Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
        Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
        Kamyonla çarpışıp şarampole devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
        Kamyonla çarpışıp şarampole devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti