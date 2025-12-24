Habertürk
        Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da sis etkili oldu

        Afyonkarahisar'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Giriş: 24.12.2025 - 09:39 Güncelleme: 24.12.2025 - 09:39
        Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
        Afyonkarahisar'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Kent merkezi ve çevre yolları güzergahlarındaki trafikte seyreden sürücüler, sis nedeniyle araçlarının farlarını yakarak ilerledi.

        Polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sisin öğleden sonra azalacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

