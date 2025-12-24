Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
Afyonkarahisar'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Kent merkezi ve çevre yolları güzergahlarındaki trafikte seyreden sürücüler, sis nedeniyle araçlarının farlarını yakarak ilerledi.
Polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sisin öğleden sonra azalacağını bildirdi.
