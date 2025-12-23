Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu, 1 kişi hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu, 1 kişi hayatını kaybetti.
M.M. (47) idaresindeki otomobil, Dinar-Çay kara yolu Okçular köyü yakınlarında İ.Y.A'nın (23) kullandığı kamyonla çarpıştı. İki araç da şarampole devrildi.
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü M.M. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, kamyon sürücüsü İ.Y.A'yı gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.