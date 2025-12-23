Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu, 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 15:50 Güncelleme: 23.12.2025 - 15:50
        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu, 1 kişi hayatını kaybetti.

        M.M. (47) idaresindeki otomobil, Dinar-Çay kara yolu Okçular köyü yakınlarında İ.Y.A'nın (23) kullandığı kamyonla çarpıştı. İki araç da şarampole devrildi.

        Ağır yaralanan otomobil sürücüsü M.M. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, kamyon sürücüsü İ.Y.A'yı gözaltına aldı.

