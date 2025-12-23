Habertürk
        Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 11:46 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:46
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki bir adreste 26 sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 22 fişek ve cep telefonu ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına Ö.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da hakkında 9 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, hakkında 9 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B'yi gözaltına aldı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

