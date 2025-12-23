Afyonkarahisar'da asayiş
Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki bir adreste 26 sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 22 fişek ve cep telefonu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına Ö.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da hakkında 9 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında 9 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B'yi gözaltına aldı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
