Sultandağı'nda huzur uygulaması yapıldı

Yapılan iş yeri denetiminde ele geçirilen 3 kesici alet ile ilgili olarak 6136 Sayılı kanun maddesince işlem yapıldı. Ayrıca tütün mamullerinin tüketilmesi kapsamında adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suç ve suçluyla mücadelede yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki uygulamada 186 şüpheli, 109 araç sorgusu yapıldı, 6 araca toplam 62 bin 567 lira idari para cezası verildi.

