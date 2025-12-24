Afyonkarahisar'da akran zorbalığı paneli düzenlendi

Sahipkıran Stratejik Araştırma Merkezi (SASAM) Yurtiçi Direktörü Murat Aktaş ve akademisyenlerden oluşan panelistler, akran zorbalığı konusunda katılımcılara sunum yaptı.

Afyonkarahisar'da "Akran Zorbalığı ve Suça Sürüklenme Riski Olan Çocuklarda Önleyici Tedbirler ve Çözüm Önerileri" paneli düzenlendi.

