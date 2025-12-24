Habertürk
Habertürk
        Afyonkarahisar'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Afyonkarahisar'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Giriş: 24.12.2025 - 21:52 Güncelleme: 24.12.2025 - 21:52
        Afyonkarahisar'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'yi kent merkezinde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

