Resmi Gazete'de yayımlandı: Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi

Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara Hazine faiz destekli kredi kullandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye ve KKTC'de esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla Hazine faiz destekli kredi imkanı sunuluyor.

Geçmiş yıllarda alınan kararlar kapsamında Halkbank tarafından, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup bakiyesi 2025, 2026 ve 2027 yıllarına devreden krediler ile 1 Ocak 2025-31 Aralık 2027 döneminde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK'ler kefaletiyle veya kefaleti olmaksızın bankaca doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredilere, 1 Ocak 2025-31 Aralık 2027 tarihlerinde geçerli yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.

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GELENEKSEL İŞLERDEKİ ESNAFA YÜZDE 100 FAİZ İNDİRİMİ

Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Ticaret Bakanlığında kabul edilenler) faaliyet gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkarlara ise aynı dönemler için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

Ayrıca, Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara yüzde 100 faiz indirim desteği verilecek.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç, "KOSGEB Geleneksel Girişimcilik Programını" ya da "İleri Girişimci Destek Programını" bitiren, başvuru tarihinde 35 yaşını tamamlamamış genç girişimci esnaf ve sanatkarlara da yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak, şartların birden fazlasının karşılanması halinde sadece birisi için yüzde 100 faiz indirim imkanı sunulacak.

Banka ile protokol yapan ve bu kapsamda girişimcilik eğitim desteği ile uzun süreli danışmanlık ve mentörlük hizmetlerini sağlayan kuruluşların teknik destek programlarına katılan ve projeleri kuruluş tarafından onaylanan esnaf ve sanatkarlar, bankaya başvurarak yüzde 60 faiz indirimli kredi kullanabilecek.