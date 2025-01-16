Afyonkarahisar'da 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.I'yı Göcen köyünde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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