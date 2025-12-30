Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da kaçak alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kaçak alkol operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 13:36 Güncelleme: 30.12.2025 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da kaçak alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kaçak alkol operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yılbaşı öncesi kaçak içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, ilçe merkezinde belirlenen iki adres ile bir araçta arama yaptı.

        Yapılan aramada, 153 litre kaçak alkol ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan İ.A'ya adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti

        Benzer Haberler

        Yabancı uyruklu şahıslara operasyon: 9'u DEAŞ'lı 62 kişi sınır dışı edildi
        Yabancı uyruklu şahıslara operasyon: 9'u DEAŞ'lı 62 kişi sınır dışı edildi
        Polis 60 çift imitasyon ayakkabı ele geçirdi
        Polis 60 çift imitasyon ayakkabı ele geçirdi
        Hapis cezasıyla aranan 20 kişi yakalandı
        Hapis cezasıyla aranan 20 kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da 62 düzensiz göçmen yakalandı
        Afyonkarahisar'da 62 düzensiz göçmen yakalandı
        Kar yağışı sonrası Akdağ Tabiat Parkı'nda masalsı kış görüntüsü
        Kar yağışı sonrası Akdağ Tabiat Parkı'nda masalsı kış görüntüsü
        Servis aracıyla otomobil çarpıştı, 18 kişi yaralandı
        Servis aracıyla otomobil çarpıştı, 18 kişi yaralandı