Afyonkarahisar'da kaçak alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kaçak alkol operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yılbaşı öncesi kaçak içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, ilçe merkezinde belirlenen iki adres ile bir araçta arama yaptı.
Yapılan aramada, 153 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan İ.A'ya adli işlem uygulandı.
