        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da 62 düzensiz göçmen yakalandı

        Afyonkarahisar'da yurda yasa dışı yollarla giren 9'u geçmiş dönemde DEAŞ'la iltisaklı 62 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 12:13 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:13
        Afyonkarahisar'da 62 düzensiz göçmen yakalandı
        Afyonkarahisar'da yurda yasa dışı yollarla giren 9'u geçmiş dönemde DEAŞ'la iltisaklı 62 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yeni yıl tedbirleri kapsamında düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, 289 yabancı uyruklunun sorgulamasını yaptı. Denetimlerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 9'u geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütüyle iltisaklı olan 62 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

