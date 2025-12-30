Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 18 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 10:11 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 18 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

        S.T, (50) idaresindeki 03 L 3464 plakalı öğrenci servisi, dün, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında H.K'nin (25) kullandığı 34 DKG 685 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki 16 kişi hafif şekilde yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!

        Benzer Haberler

        Öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
        Öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
        Hapis cezaları ile aranan 2 şahsı polis yakaladı
        Hapis cezaları ile aranan 2 şahsı polis yakaladı
        Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı
        Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı
        Uyuşturucu emdirilmiş peçeteyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
        Uyuşturucu emdirilmiş peçeteyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
        Kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı