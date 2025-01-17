Afyonkarahisar'da iş makinesinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iş makinesinin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iş makinesinin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
B.K. (40) idaresindeki iş makinesi, Özburun beldesinde geri manevra yaptığı sırada arkasından yaya olarak geçen F.Y'ye (98) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın kurtarılamadı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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