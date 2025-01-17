Afyonkarahisar'da iş makinesinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

B.K. (40) idaresindeki iş makinesi, Özburun beldesinde geri manevra yaptığı sırada arkasından yaya olarak geçen F.Y'ye (98) çarptı.

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