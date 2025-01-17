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        Afyonkarahisar'da iş makinesinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iş makinesinin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 17:08 Güncelleme: 17.01.2025 - 17:08
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        Afyonkarahisar'da iş makinesinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iş makinesinin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        B.K. (40) idaresindeki iş makinesi, Özburun beldesinde geri manevra yaptığı sırada arkasından yaya olarak geçen F.Y'ye (98) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın kurtarılamadı.

        Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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