Afyonkarahisar'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da borcunu ödemediği iddiasıyla bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da borcunu ödemediği iddiasıyla bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi A Blok'taki kafede V.A. ile T.S, arasında araç satışından kalan borcun ödenmemesi nedeniyle kavga çıktı.
V.A, cebinden çıkardığı bıçakla T.S'yi boğazından yaralayarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
T.S, hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan V.A'yi kısa sürede gözaltına aldı.
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