Afyonkarahisar'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi A Blok'taki kafede V.A. ile T.S, arasında araç satışından kalan borcun ödenmemesi nedeniyle kavga çıktı.

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