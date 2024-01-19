Afyonkarahisar'da 770 sikke ve obje ele geçirildi

Afyonkarahisar'da elindeki poşette tarihi eser niteliğinde 770 sikke ile obje ele geçirilen mezarlık işçisine adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Çay ilçesinden gelen bir istihbaratı değerlendirdi.

Ekipler, ilçe mezarlığında işçi olarak çalışan O.T'nin (52) elindeki poşette tarihi eser niteliğinde 770 sikke ile obje ele geçirildi.

Şüpheli O.T'ye adli işlem uygulandı.

Ele geçirilen eserler, incelenmek üzere Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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