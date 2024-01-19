Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da 770 sikke ve obje ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da elindeki poşette tarihi eser niteliğinde 770 sikke ile obje ele geçirilen mezarlık işçisine adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 09:22 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da 770 sikke ve obje ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da elindeki poşette tarihi eser niteliğinde 770 sikke ile obje ele geçirilen mezarlık işçisine adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Çay ilçesinden gelen bir istihbaratı değerlendirdi.

        Ekipler, ilçe mezarlığında işçi olarak çalışan O.T'nin (52) elindeki poşette tarihi eser niteliğinde 770 sikke ile obje ele geçirildi.

        Şüpheli O.T'ye adli işlem uygulandı.

        Ele geçirilen eserler, incelenmek üzere Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da bir okulda karekodlu karne dağıtıldı
        Afyonkarahisar'da bir okulda karekodlu karne dağıtıldı
        Afyonkarahisar'da 31 sikke ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da 31 sikke ele geçirildi
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, basın mensuplarına basın kartlarını dağıtt...
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, basın mensuplarına basın kartlarını dağıtt...
        Afyonkarahisar'da yurda giriş yasağı bulunan şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da yurda giriş yasağı bulunan şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da "Sıfır Atık Gezegenimizi ve Geleceğimizi Koruyalım" proje...
        Afyonkarahisar'da "Sıfır Atık Gezegenimizi ve Geleceğimizi Koruyalım" proje...
        Afyonkarahisar'da 3 bin 600 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da 3 bin 600 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi