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        Afyonkarahisar'da hekimler ve öğrenciler İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi

        Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde görevli bir grup hekim ile tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "sessiz yürüyüş" etkinliğiyle protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 16:17 Güncelleme: 20.01.2024 - 16:17
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        Afyonkarahisar'da hekimler ve öğrenciler İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi
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        Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde görevli bir grup hekim ile tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "sessiz yürüyüş" etkinliğiyle protesto etti.

        İmaret Camisi avlusunda beyaz önlükleriyle toplanan hekim ve öğrenciler, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Topluluk, daha sonra ellerindeki Türk, Filistin bayrakları ve pankartlarla Kent Meydanı'na yürüdü.

        - "İsrail kaybedecek, insanlık kazanacak"

        AFSÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Aydın Balcı, İsrail'in Filistin topraklarında bütün dünyanın gözü önünde bebek, kadın, yaşlı demeden masumları öldürdüğünü, hastaneleri de bombalamayı sürdürdüğünü söyledi.

        En güçlü silahın boykot olduğunu dile getiren Balcı, şöyle konuştu:

        "Biz sağlık çalışanları olarak gıda, giyim ve diğer alanlarda olduğu gibi tıp sektöründe de boykota devam ediyoruz. Vicdan sahibi herkesi boykotu kalıcı hale getirmeye davet ediyoruz. İsrail kaybedecek, insanlık kazanacak. Beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar olarak örenler kazanacak.Yıkılan hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak."

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