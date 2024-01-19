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        Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonundan para çalınmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan para çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:11 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:20
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        Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonundan para çalınmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan para çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinden 1'i tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuruca köyü yakınlarındaki akaryakıt istasyonundan 4 bin 500 lira çaldığı öne sürülen 2 zanlının araçlarıyla kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, aracı yol güzergahında durdurdu.

        Araçtaki aramada, 4 bin 500 lira ele geçirildi, M.A. ile H.Y. gözaltına alındı.

        Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden M.A. tutuklandı, H.Y. ise serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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