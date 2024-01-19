Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonundan para çalınmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan para çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinden 1'i tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuruca köyü yakınlarındaki akaryakıt istasyonundan 4 bin 500 lira çaldığı öne sürülen 2 zanlının araçlarıyla kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aracı yol güzergahında durdurdu.

Araçtaki aramada, 4 bin 500 lira ele geçirildi, M.A. ile H.Y. gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.A. tutuklandı, H.Y. ise serbest bırakıldı.

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