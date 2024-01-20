Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'ın Çay ile Bolvadin ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araması bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, farklı suçlardan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.T'yi (51) ilçe merkezinde yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bolvadin'de de jandarma ekipleri, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.B'yi (61) Dişli beldesinde yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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