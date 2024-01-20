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        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Çay ile Bolvadin ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 09:26 Güncelleme: 20.01.2024 - 09:48
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        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Çay ile Bolvadin ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araması bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, farklı suçlardan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.T'yi (51) ilçe merkezinde yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Bolvadin'de de jandarma ekipleri, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.B'yi (61) Dişli beldesinde yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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